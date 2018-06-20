В США произошел громкий инцидент с видным представителем администрации Трампа. Криками "Позор!" встретили министра внутренней безопасности США Кирстен Нильсен в мексиканском ресторане в Вашингтоне. Из-за этого чиновница вынуждена была покинуть заведение.

Об этом пишет New York Post со ссылкой на видео очевидцев.

Группа активистов пришла в ресторан, где находилась Нильсен, и начала выкрикивать высказывания против нее, в том числе нецензурного содержания. Один из протестующих включил запись плачущих детей мигрантов, которых разлучили с родителями.

После этого министр вышла из ресторана и в сопровождении охраны села в автомобиль. Представитель Нильсен сообщил, что глава ведомства "за ужином встретилась с группой обеспокоенных граждан".

Ранее в США разгорелся скандал из-за решения американских властей разлучить детей нелегальных мигрантов и их родителей. Президент США Дональд Трамп объяснил это необходимостью обеспечить "безопасность страны".

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