В США на Бродвее собираются поставить мюзикл о жизни поп-звезды Майкла Джексона.

Об этом сообщает Variety.

О планах объявили наследники певца и театральная компания Columbia Live Stage. У шоу пока нет названия. В его основу ляжет пьеса о Майкле Джексоне, которую написала обладательница Пулитцеровской премии Линн Ноттедж.

В мюзикл войдут такие хиты Майкла Джексона, как Thriller, Smooth Criminal, Beat It и Don't Stop 'Til You Get Enough.

Главный хореограф мюзикла - лауреат театральной премии "Тони" Кристофер Уилдон.

Премьера состоится в 2020 году в одном из театров Бродвея.

Фото: variety.com

