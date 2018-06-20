В госбюджете Украины нет денег на выплату зарплат учителям. Дефицит образовательной субвенции для городов и объединенных территориальных общин на выплату заработной платы учителям в 2018 году составляет 4,4 млрд грн. При этом на данный момент органы местного самоуправления осуществляют оплату труда педагогам из средств собственных доходов местных бюджетов, чтобы не допустить задержки по выплате заработной платы.

Об этом пишет ZN со ссылкой на обращение Ассоциации городов Украины к премьер-министру Владимиру Гройсману с требованием пересмотреть существующий порядок начислений.

"Такая ситуация не способствует обновлению материально-технической базы школ, а также вызывает социальное недовольство среди педагогического сообщества", - говорится в документе.

Согласно данным АГУ, дефицит образовательной субвенции на выплату заработной платы работникам образования имеют 76% органов местного самоуправления. При этом в городах - областных центрах дефицит достигает 16%, а в городах областного значения дефицит 20,8%.

Согласно закону о государственном бюджете на 2018 год объем образовательной субвенции на выплату заработной платы составляет 26,6 млрд грн при необходимости 31 млрд грн, поэтому на конец года перед педагогами может возникнуть долг размером 4,4 млрд грн.

Формула при расчете субвенций не учитывает при начислении заработной платы часы индивидуального обучения, потребности в увеличении количества учителей, расходы на временно отсутствующих учителей, работников ресурсно-инклюзивных центров, воспитателей групп продленного дня, помощь на оздоровление и другие параметры начисления зарплаты.

В АГУ просят пересмотреть объемы образовательной субвенции на 2018 год, в том числе за счет нераспределенных средств дополнительной дотации на содержание учреждений образования и здравоохранения, а также внести изменения в существующую формулу по начислению субвенций на следующий год.

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