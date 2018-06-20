В Харькове полиция разоблачила мужчину за распространение видео с детским порно.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

"Установлено, что задержанный рассылал желающим через интернет видео, которое содержит признаки детского порно. В ходе обыска по месту жительства харьковчанина была обнаружена и изъята компьютерная техника и соответствующие видеоматериалы", - уточнили в полиции.

Мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) УК Украины. За совершение такого преступления грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.

Фото: hk.npu.gov.ua

Напомним, что муж с женой, которые снимали порно с четырехлетней дочерью, оказались братом и сестрой.

Как сообщала "Страна", в Киеве задержали троих мужчин, распространявших детское порно.