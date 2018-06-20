Вечером 19 июня в Крыму произошло страшное ДТП, в котором погибли пять человек. Здесь легковой автомобиль Toyota Corolla столкнулся с тяжелым грузовиком КАМАЗ.

Об этом сообщает Gazeta.

ДТП произошло на трассе Симферополь - Николаевка. Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, как сообщает региональное управление МЧС. В результате столкновения прямо на месте погибли пять человек.

На место происшествия прибыли спасатели. В ликвидации последствий тяжелого ДТП были задействованы 20 человек и 7 единиц техники.

Выясняются все обстоятельства инцидента.

Напомним, что ранее появились подробности смертельного ДТП в Крыму, где электричка протаранила маршрутку.

Как сообщала "Страна", в Крыму произошло тяжелое ДТП. В результате него были оспитализированы четверо взрослых и пятеро детей.