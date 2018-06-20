Петр Порошенко окружил НАБУ "чрезвычайной тройкой" аудиторов. Вчера он назначил третьим проверяющим деятельность антикоррупционного бюро "своего в доску" Павла Жебривского - экс-губернатора Донецкой области.

Таким образом в руках президента сосредоточилась вся полнота власти по аудиту НАБУ - два других члена комиссии (Владимир Василенко и Михаил Буроменский) тоже считаются креатурами Порошенко.

Именно аудиторы имеют право рекомендовать уволить директора Бюро. А дальше - вопрос политической воли руководства страны. Напомним, что в натянутых отношениях с НАБУ - практически все провластные фракции, чьи депутаты находятся под следствием по коррупционным делам.

Это и "Блок Порошенко", и "Народный фронт", и "Радикальная партия" Ляшко. А также лично президент Петр Порошенко.

Правда, далеко не факт, что даже со столь удачно подобранными аудиторами президент даст отмашку на смену главы НАБУ Артема Сытника. Ведь это будет чревато еще большим ухудшением отношений с Западом (и без того непростых). Но пытаться влиять на политику Бюро, быть в курсе всех дел, которые оно ведет и постоянно "делать нервы" Сытнику эта тройка аудиторов и лично Жебривский конечно же смогут.

Соцсети уже отреагировали на слишком уж прямолинейный ход Банковой по установлению контроля над НАБУ.

"Ну, хоть не Розенблат". Что говорят еврооптимисты

В лагере лоббистов НАБУ из числа "еврооптимистов" недовольны назначением Жебривского.

"Знаю бывшего главу Донецкой ВГА Павла Жебривского лично, искренне не сомневаюсь в его организаторских способностях.

Но, я извиняюсь, а причём тут аудит НАБУ?!

За всю свою политическую карьеру Павел Иванович имел отношение к правоохранительным органам чуть меньше 6 месяцев - с 19 января до 11 июня 2015 года, когда возглавлял одно из управлений ГПУ. До этого - бизнесмен, член комитета по вопросам здравоохранения, материнства и детства, дважды губернатор и член комитета по вопросам бюджета.

Единственное, что теоретически может объяснять назначение - замглавы и член партии "Солидарность" с 2005 года. Но тогда остаётся загадка, почему не сразу Генеральным прокурором", - пишет нардеп Мустафа Найем.

"Похоже, что после аудита НАБУ, проведенного американцами, уже будет топорно валить Сытника по результатам аудита. Поэтому решили просто прислать аффилированного в ближайший круг человека, чтобы он слил дела в отношении ближайшего круга лиц. Аудитор имеет доступ к большинству документов НАБУ", - предполагает глава Transparensy в Украине Ярослав Юрчишин.

Нардеп Алена Шкрум предлагает Порошенко не стесняться и назначать уже в качестве аудитора "янтарного" депутата Розенблата.

"Эх, Петр Алексеевич, только вот я мужественно приняла решение больше писать о позитиве и успехах, как Вы подали такого нового, профессионального и, главное же, независимого от Вас, как того требует закон, аудитора НАБУ.

Ну хоть спасибо, не господина Розенблата или гениального законодателя Барну".

Ей в ответ журналист Михаил Ткач нашел объяснение, почему не Розенблатт:

"Президент не назначил Розенблата независимым аудитором НАБУ потому, что тот по времени не успевал бы заниматься янтарем, коптерами и аудитом антикоррупционного бюро?"

"Доверенных лиц мало, а должностей много"

Журналист Алексей Братущак считает, что Жебривский выстраивал коррупционные схемы на Донбассе - поэтому его назначение в НАБУ носит двусмысленный характер.

"Человек, которого обоснованно обвиняют в коррупционных схемах во фронтовой области, назначается аудитором НАБУ. ...

Как по мне, то эффективность своей работы НАБУ может продемонстрировать количеством антикоррупционных дел в отношении самого Жебривского.

Ну, и мы же понимаем, что цель назначения - уничтожить антикоррупционный орган. В Донецкой области он игнорил украинских активистов и дружил с сепарами. Теперь вот в Киеве должен сыграть свою роль".

"Когда Ленин говорил, что каждая кухарка сможет управлять государством, он что-то предчувствовал", - пишет журналист Сергей Лямец.

"Что Жебривский понимает в деятельности правоохранителей?", - удивляется он.

Лямец уверен, что у Порошенко "кадровый голод", а все реформы власть проваливает, потому что жестко замыкает их только на лояльных к себе людей.

"Когда мне рассказывают об успешной медицинской реформе, я прошу показать результаты.

Когда говорят об успешной правоохранительной - где раскрываемость преступлений кроме мальчиков на приусах?

Когда говорят об успешной судебной - где работающее правосудие вместо ручных судов?", - пишет журналист.

Теорию кадрового голода на Банковой развивает журналист Денис Попович:

"Действия Порошенко по назначению Жебривского живо напоминают мне позднего Ющенко. Когда впереди выборы, а рейтинг низок. Когда ситуацию нужно срочно исправлять, но доверенных лиц мало, а ключевых должностей много. Да и доверенные лица не так уж хороши, как хотелось бы...".

"Теперь понятно, что для власти важнее - контроль НАБУ или Донбасс", - делает вывод из назначения Жебривского журналист Владимир Полуев.