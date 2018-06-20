В результате взрыва на станции лондонского метро Southgate пострадали пять человек.

Об этом сообщает BBC.

Взрыв произошел вечером во вторник, 19 июня. По словам очевидцев, они почувствовали запах жженой резины, а затем увидели шестиметровое пламя у входа на станцию.

Полиция Лондона уточнила что "незначительный взрыв" на станции прогремел около 19.00 и был вызван коротким замыканием.

В результате взрыва пять человек получили ранения. Троим из них медики предоставили помощь на месте, двоих забрали в больницу.

Фото: bbc.com

Напомним, что ранее в Лондоне произошел масштабный пожар в фешенебельном отеле Mandarin Oriental.

Как сообщала "Страна", массовую панику в метро Лондона вызвала драка двух мужчин.