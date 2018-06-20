Вечером 19 июня, в Киеве во время движения у маршрутки, наполненной пассажирами, отвалилась дверь.

Об этом в Facebook сообщает "Киев Оперативный".

Инцидент произошел на перекрестке Харьковского шоссе и улицы Вербицкого на Левом берегу с маршруткой рейса номер 529, которая следует от Бортничей до проспекта Маяковского.

"Во время движения в 529 маршрутке на перекрестке Харьковского шоссе и улицы Вербицкого отвалились двери. Пассажиры вместе с водителем поставили ее на место и поехали дальше. Качество пассажирских перевозок на "высоком уровне", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Напомним, что ранее в Киеве горожане сфотографировали "уставшую" маршрутку без двери.

Как сообщала "Страна", в Днепре у переполненной маршрутки на ходу отвалилась дверь.