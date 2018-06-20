В Киберполиции разоблачили хакера из Львовской области, который взламывал аккаунты в соцсетях и распространял вредоносные программы, чтобы получить личные данные с мобильных телефонов.

Об этом сообщает Департамент киберполиции.

Полицейские установили, что житель Львовской области создал интернет-сайт, на котором предлагал свои услуги по взлому учетных записей, электронных ящиков и тому подобное.

Во время переписки с клиентами хакер отправлял им ссылку на якобы форму обратной связи. Вместо этого - пользователи попадали на фишинговую страницу, с помощью которой хакер узнавал логины и пароли пользователей социальной сети.

В дальнейшем, житель Львовской области проверял полученные данные авторизации по всем социальным сетям и популярных веб-ресурсах. Получив доступ к учетным записям, он блокировал владельцам доступ к ним, изменив пароль. За возврат доступа требовал деньги.

Также на этом же сайте под видом приложения для взлома социальных сетей, злоумышленник разместил для свободного скачивания вредоносное программное обеспечение, которое предназначалось для вмешательства в работу мобильных телефонов с ОС Android. Хакер мог просматривать телефонную книгу, фотографии, записи входящих и исходящих вызовов.

Подозреваемому уже объявлено о подозрении в совершении более двух десятков преступлений. Дело направлено в суд.

Напомним, что киберполиция ищет в соцсетях призывы распылять газ в школах среди детей.

Как сообщала "Страна", Киберполиция закрыла онлайн-кинотеатр kinoprostir.com.