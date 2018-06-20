В среду, 20 июня, Нацбанк Украины установил официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам. По сравнению с предыдущим рабочим днем, доллар прибавил в цене, а евро, наоборот, немного подешевел.

Об этом говорится на сайте НБУ.

Доллар подорожал сразу на 12 копеек, составив 26,44 грн.

Евро, наоборот, подешевел на 7 копеек - до 30,50 грн.

Курс российского рубля сегодня также немного снизился - до 0,412 грн.

Напомним, что во второй день недели 19 июня курс гривны продолжил свое падение по отношению к доллару.

Как сообщала "Страна", в Украине доллар подбирается к 26,5. Газовые закупки и иностранные владельцы гособлигаций ударили по курсу гривны.