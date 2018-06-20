В полночь 20 июня Администрация президента США объявила о выходе из Совета по правам человека (СПЧ) ООН. Поводом стали недавние резолюции с критикой политики ключевого союзника США - Израиля.

Об этом сообщает "Коммерсант".

Решение о выходе из СПЧ ООН обнародовали госсекретарь США Майк Помпео и постпред страны при ООН Никки Хейли.

Непосредственным поводом для выхода стали несколько резолюций, касающихся Израиля. В частности, 18 мая совет решил срочно направить независимую международную комиссию для расследования нарушений международного гуманитарного права и прав человека на оккупированных палестинских территориях. Поводом стали события в Газе, где с 30 марта в результате столкновений с израильскими военными были убиты десятки палестинцев из-за переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.

Еще одним раздражающим фактором стала миграционная политика Дональда Трампа. За шесть недель в апреле и мае с родителями, пытавшимися нелегально попасть в США, было разлучено около 2 тыс. детей. Практика разлучения семей вызвала недовольство целого ряда стран.

Ранее Дональд Трамп подверг практику разлучения семей нелегальных мигрантов критике, заявив о необходимости миграционной реформы. Законопроекты на эту тему обсуждаются сейчас в Конгрессе США. Но в любом случае решения теперь будут приниматься без учета мнения СПЧ ООН.

В целом решение о выходе вписывается в общую линию Дональда Трампа на уменьшение вклада США в деятельность структур ООН. Ранее американцы сократили финансирование ряда агентств и вышли из ЮНЕСКО.

Как сообщала "Страна", Дональд Трамп раскритиковал политику канцлера Германии Ангелы Меркель в отношении беженцев.

Также мы писали, что на последнем саммите "Большой семерки" G7 Трамп отличился рядом громких заявлений.