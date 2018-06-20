Генсек ООН Антониу Гуттериш отреагировал на заявление США о выходе из Совета по правам человека.

Об этом говорится в заявлении, которое опубликовал пресс-секретарь генсека Стефан Дюжаррик.

Антониу Гутерриш заявил, что предпочел бы, чтобы США остались в Совете по правам человека.

"Совет по правам человека является частью общей архитектуры прав человека ООН, которая играет очень важную роль в защите прав человека во всем мире", - подчеркнул Гуттериш.

Он добавил, что СПЧ ООН не только прилагает усилия, чтобы способствовать и защищать права человека, но также рассматривает вероятные нарушения прав и дает по ним рекомендации.

Совет по правам человека - межправительственный правозащитный орган, действующий в системе ООН и базирующийся в Женеве. В 2006 году он заменил Комиссию ООН по правам человека, которая, по мнению многих экспертов, к тому моменту утратила свой авторитет, в частности, из-за присутствия в ее составе стран-нарушителей прав человека. Совет состоит из 47 государств-членов Организации Объединенных Наций, которые избираются Генассамблеей ООН. Цель совета - содействие всеобщему уважению и защите всех прав человека по всему миру и рассмотрение ситуаций, связанных с нарушением прав человека.

Напомним, что Белый дом неоднократно выступал с критикой в отношении СПЧ ООН. Американские власти, в частности, обвиняли этот орган в предвзятости по отношению к США и Израилю.

Как сообщала "Страна", Совет ООН по правам человека организует независимое расследование действий Израиля против палестинцев в Секторе Газа.