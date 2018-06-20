В Мьянме в янтаре обнаружили останки лягушки, возраст находки оценивается в 99 миллионов лет.

Об этом пишет N+1.

Новый вид, получивший название Electrorana limoae, был обнаружен на территории Мьянмы командой палеонтологов под руководством Лида Сина из Китайского геологического университета. Возраст находки был определен благодаря датированию циркона, содержавшегося в породах, где был найден янтарь.

Останки лягушки сохранились лишь частично: исследователи смогли идентифицировать череп с зубами, передние лапы, часть позвоночника и задней лапы. Рядом с амфибией были обнаружены фрагменты растений и неопознанный жук, которого она, вероятно, пыталась съесть.

Компьютерная томография останков показала, что древние лягушки не сильно отличались от современных. Больше всего они оказались похожи на жерлянок и жаб-повитух.

Палеонтологи считают, что это самое ранее прямое свидетельство того, что лягушки обитали во влажных тропических лесах в меловом периоде. Считается, что эти земноводные появились еще 200 миллионов лет назад, однако о раннем периоде их эволюции почти ничего не известно.

Данные о находке были обнародованы в журнале Scientific Reports.

Фото: nplus1.ru

Напомним, что ранее палеонтологи выяснили, как получилось, что у птиц нет зубов.

Как сообщала "Страна", в Китае нашли окаменелого крокодила, жившего 100 млн лет назад.