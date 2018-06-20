Ученые нашли останки лягушки возрастом 99 миллионов лет в куске янтаря
В Мьянме в янтаре обнаружили останки лягушки, возраст находки оценивается в 99 миллионов лет.
Об этом пишет N+1.
Новый вид, получивший название Electrorana limoae, был обнаружен на территории Мьянмы командой палеонтологов под руководством Лида Сина из Китайского геологического университета. Возраст находки был определен благодаря датированию циркона, содержавшегося в породах, где был найден янтарь.
Останки лягушки сохранились лишь частично: исследователи смогли идентифицировать череп с зубами, передние лапы, часть позвоночника и задней лапы. Рядом с амфибией были обнаружены фрагменты растений и неопознанный жук, которого она, вероятно, пыталась съесть.
Компьютерная томография останков показала, что древние лягушки не сильно отличались от современных. Больше всего они оказались похожи на жерлянок и жаб-повитух.
Палеонтологи считают, что это самое ранее прямое свидетельство того, что лягушки обитали во влажных тропических лесах в меловом периоде. Считается, что эти земноводные появились еще 200 миллионов лет назад, однако о раннем периоде их эволюции почти ничего не известно.
Данные о находке были обнародованы в журнале Scientific Reports.
Фото: nplus1.ru
Напомним, что ранее палеонтологи выяснили, как получилось, что у птиц нет зубов.
Как сообщала "Страна", в Китае нашли окаменелого крокодила, жившего 100 млн лет назад.