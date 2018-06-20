Американская телеведущая Опра Уинфри стала первой афроамериканкой в списке 500 самых богатых людей мира по версии Bloomberg.

Об этом сообщается на сайте Bloomberg.

Ее состояние оценили в $4 млрд. Опра Уинфри заняла 494 место.

Телеведущая является медиамагнатом. Основной доход ей обеспечивает компания Oprah Winfrey Show, существующая 25 лет.

Bloomberg отмечает, что цена акций компании более чем удвоилась благодаря компании по снижению веса Weight Watchers International Inc.

Также знаменитая телеведущая основала собственную кабельную сеть и объявила о сотрудничестве с Apple по созданию программ и различного контента.

Фото: google.com.ua

Напомним, что на обложке нового Vanity Fair у Риз Уизерспун появилась третья нога, а у Опры Уинфри заметили третью руку.

Как сообщала "Страна", журнал Time назвал 100 самых влиятельных людей мира. В список "Титанов" вошли Роджер Федерер, изобретатель и миллиардер Илон Маск, телеведущая Опра Уинфри.