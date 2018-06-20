Вечером во вторник, 19 июня, на улице Крещатик в Киеве частично обвалился фасад дома.

Об этом сообщает "Информатор".

Инцидент произошел около 21:00 в доме №29. Обрушилась лепнина фасада. Куски бетона с четвертого этажа посыпались на тротуар и проезжую часть между магазином Roshen и вареничной "Катюша".

Предварительно, никто из прохожих не пострадал. Тротуар частично перекрыт.

По данным "Информатора", это уже не первый инцидент, с обрушением здания в этом доме.

Фото: kiev.informator.ua

Напомним, что 7 мая частичное обрушение верхней части фасада здания произошло в историческом центре Киева. ЧП зафиксировано в Шевченковском районе на улице Ярославов Вал, 19.

Как сообщала "Страна", в городе Львов фасад дома у площади Рынок ушиб затылок гостю из Баку.