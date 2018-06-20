Синоптики обещают жаркий день без осадков
В среду, 20 июня, синоптики обещают, что во всех регионах будет сухо. Днем от +25 до +34.
Об этом сообщает прогноз Укргидрометцентра.
На западе днем +25…+30.
На севере днем +25…+29.
В центре днем воздух прогреется до +26…+28.
На востоке днем +29…+33.
На юге днем +30…+34.
В Киеве 20 июня дневная температура составит +27…+29. Без осадков.
Фото: meteo.gov.ua
Напомним, что ранее "Страна" публиковала прогноз погоды на неделю в Киеве с 18 по 25 июня.
Как сообщала "Страна", синоптик рассказала, когда в Киев придет похолодание.
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