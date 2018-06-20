В среду, 20 июня, синоптики обещают, что во всех регионах будет сухо. Днем от +25 до +34.

Об этом сообщает прогноз Укргидрометцентра.

На западе днем +25…+30.

На севере днем +25…+29.

В центре днем воздух прогреется до +26…+28.

На востоке днем +29…+33.

На юге днем +30…+34.

В Киеве 20 июня дневная температура составит +27…+29. Без осадков.

Фото: meteo.gov.ua

Напомним, что ранее "Страна" публиковала прогноз погоды на неделю в Киеве с 18 по 25 июня.

Как сообщала "Страна", синоптик рассказала, когда в Киев придет похолодание.