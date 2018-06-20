Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем.

Как сообщает пресс-служба главы украинского государства, собеседники обсудили ситуацию на Донбассе. Кроме того, во время телефонного разговора речь шла о более активном привлечении ООН к урегулированию ситуации на Донбассе, в частности путем развертывания многонациональной миротворческой миссии под эгидой ООН.

"Глава украинского государства проинформировал собеседника о ситуации с безопасностью на Донбассе. Был поднят вопрос о более активном привлечении ООН к урегулированию ситуации в регионе, в частности путем развертывания многонациональной миротворческой миссии под эгидой ООН на оккупированном Донбассе", - говорится в сообщении. Отдельное внимание собеседники уделили освобождению украинских политических заключенных, которых незаконно удерживают в России.

"Порошенко довел также обеспокоенность в связи с критическим ухудшением ситуации с правами человека во временно оккупированном Крыму", - сообщили в пресс-службе главы государства.

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