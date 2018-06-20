Мадридский "Реал" купил голкипера "Зари" и сборной Украины Андрея Лунина, который стал самым молодым вратарем в истории национальной сборной.

О переходе сообщает Marca.

В борьбе за фактурного стража ворот, чей рост составляет 191 см, действующий победитель Лиги чемпионов обошел "Рому", "Реал Сосьедад" и "Ливерпуль".

Сумма трансфера 19-летнего украинского голкипера составит около 12,5 млн евро, из которых "Заря" сразу получит 8,5 млн.

Приобретением юного голкипера "Реал" продолжает трансферную политику, чья цель - приобретение молодых футболистов, таких как подписал 17-летних бразильцев Винисиуса и Родриго, которые обошлись мадридскому клубу в фантастические 45 миллионов евро.

Новый тренер "Реала" Хулен Лопетеги, который играл как раз на позиции голкипера, определит какое именно место займет украинец, но очень вряд ли он сразу получит первый номер.

Ранее "Страна" сообщала, что Интер готов предложить Шахтеру 20 миллионов евро за полузащитника сборной Украины.