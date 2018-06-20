Украинская поп-певица Настя Каменских показала соблазнительное фото и нарвалась на критику.

На опубликованном в Instagram снимке звезда позирует в леопардовом плаще и высоких кожаных сапогах в стилистике 80-м. На плече певицы - раритетная магнитола Fisher.

Фото: instagram.com/kamenskux/

"Вульгарно, не нужно так", "Как-то совсем...", "Что за 90-е?", "Вульгарное фото", "Настя, что за фото", "Насть, ну нет", - пишут комментаторы под фото.

Однако, некоторые комментаторы назвали фото классным.

Как сообщала "Страна", Настя Каменских в песне потребовала от "Укравтодора" починить дороги.

Ранее в День Валентина Настя Каменских заинтриговала поклонников фото с кольцом на пальце.

Мы писали, что Настя Каменских запустила собственный бренд спортивной одежды.