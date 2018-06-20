В столице за несколько недель участились нападения пернатых. Дворами пошли слухи, что такого еще не было, и вороны за что-то мстят людям.

Ученые предполагают, что просто количество пернатых выросло в разы, потому что в городе всегда есть пропитание, говорится в сюжете ТСН.

Сейчас в Киеве насчитывается около 100 тысяч серых ворон, как их называют орнитологи.

Один их жертв нападения ворон - мужчина, рассказал, то удар по голове ворона нанесла дважды сзади. Еще одна киевлянка рассказывает, что по дороге в магазин на нее тоже напала ворона и тоже ударила сзади.

Орнитологи говорят, что вороны обычно нападают, когда чувствуют опасность для своих птенцов. Но сезон, когда они начинают учиться летать, уже заканчивается, так что нападения должны сойти на нет.

Фото: youtube.com

Как сообщала Страна, в Кривом Роге остановили движение из-за птенца фазана на дороге.

Мы писали, что в Киеве вороны напали на женщину и разбили ей голову.

Ранее в Киеве бродячие собаки напали на посетителя Ботанического сада.