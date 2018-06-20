В Украине за период с 12 по 19 июня (24-я неделя 2018 года) корью заболели 1401 человек, из них 560 взрослых и 841 ребенок.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины, ссылаясь на оперативные данные.

Отмечается также, что с начала года в стране корью заболели 21 894 человека, среди которых 8857 взрослых и 13037 детей.

По данным Центра, больше всего людей заболели корью во Львовской области (всего 3428 человек: 1042 взрослых и 2386 детей), Закарпатской (всего 2633 человека: 475 взрослых и 2158 детей), Ивано-Франковской (всего 2422 человека: 698 взрослых и 1724 ребенка), Одесской (всего 1880 человек: 924 взрослых и 956 детей) областях, Киеве (всего 1560 человек: 965 взрослых и 595 детей) и Черновицкой области (всего 1202 человек: 398 взрослых и 804 ребенка).

За это время от осложнений кори умерло одиннадцать человек: семеро детей и четверо взрослых.

В Минздраве до этого сообщали, что вакцина против кори есть в наличии во всех регионах. "Для прививок КПК (корь, паротит, краснуха - Прим. Ред.) в Украине сейчас поставляется вакцина "Приорикс" производства "Глаксо Смит Кляйн" - она качественная, эффективная и безопасная, предоставляется государством бесплатно. По состоянию на 7 июня 2018 года в Украине есть 909 тыс. доз вакцин, также ожидаются дальнейшие поставки вакцины КПК", - добавили в министерстве.

Ранее "Страна" сообщала, что под Киевом с ВНО увезли в больницу выпускника с подозрением на корь.

Также Минздрав объявил начало вакцинации взрослого населения Украины от кори.