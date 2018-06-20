Отряды быстрого реагирования Красного Креста Украины оказали помощь 58 пострадавшим в столкновениях под Верховной Радой 19 июня. Об этом Укринформу сообщила пресс-секретарь Общества Красного Креста в Украине Мария Еременко.

"Сегодня под Радой отряд быстрого реагирования Красного Креста оказал первую помощь 58 пострадавшим, из них 8 полицейским. Также было 2 госпитализации - один с травмой, второй - с проблемами с сердцем", - отметила она.

Также Еременко сообщила, что по информации командира отрядов быстрого реагирования Красного Креста Тараса Логинова, в основном помощь понадобилась из-за проблем с давлением, сердцем, отравлением слезоточивым газом и травмами конечностей.

Как сообщала Страна, утром во вторник порядка двух тысяч ветеранов Афганской войны, силовых структур начали на площади Конституции возле Верховной Рады акцию протеста с требованием повысить пенсии, вернуть льготы, приравнять к участникам боевых действий. Также возле Рады собрались горняки с требованием выплатить долги по зарплате и увеличить финансирование угольной отрасли. По официальной информации в столкновениях возле Рады пострадал один полицейский.

Стало известно,что полиция Киева открыла уголовное дело после штурма Рады афганцами и шахтерами.