НАК "Нафтогаз Украины" направил "Газпрому" решение об аресте активов российского монополиста в Англии и Уэльсе во исполнение решения Стокгольмского арбитража, по которому "Газпром" должен "Нафтогазу" $2,6 млрд.

Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз".

"Суд назначил слушания на 6 июля 2018 года. До того времени "Газпром" должен не забирать из Англии и Уэльса активы на сумму, которую Стокгольмский арбитраж присудил в деле по транзиту", – отмечается в релизе украинской компании вечером во вторник.

"Нафтогаз" уточняет, что помимо ареста активов решение обязывает "Газпром" передать НАК список всех своих активов стоимостью свыше $50 тысяч, размещенных в Англии и Уэльсе.

Помимо того украинская компания сообщила лондонским офисам 17 банков, которые обслуживают "Газпром", что они не имеют права осуществлять операции, направленные на уменьшение активов российской газовой монополии в Англии и Уэльсе, а в противном случае могут быть оштрафованы.

"Нафтогаз" отмечает, что, принимая решение об аресте активов, английский суд был проинформирован о временном решении Апелляционного суда округа Свеа в Стокгольме от 13 июня 2018 года относительно приостановки выполнения арбитражного решения в транзитном деле.

НАК напоминает, что 17 июня подал ходатайство в шведский апелляционный суд относительно отмены его решения, в котором изложил доказательства, которые опровергают тезисы "Газпрома" относительно якобы нарушений во время подготовки решения Стокгольмским арбитражем.

"Нафтогаз уверен, что после предоставленных аргументов апелляционный суд упразднит свое решение относительно приостановки взыскания. Учитывая неточные сообщения в некоторых СМИ, отмечу, что решение шведского суда приостанавливает не решение арбитража, а лишь его выполнение на территории Швеции", – прокомментировал ситуацию глава правления НАК Андрей Коболев.

По его словам, суды каждой страны решают в соответствии со своим национальным законодательством, учитывать ли решение шведского апелляционного суда.

"Арбитражное решение в транзитном деле остается действующим, включая начисление процентов. А мы будем добиваться его выполнения в юрисдикциях, где видим такую возможность", – подчеркнул он.

Со своей стороны "Газпром" подтвердил, что ему известно о предпринимаемых НАК "Нафтогаз Украины" действиях на территории Великобритании по принудительному исполнению решения Стокгольмского арбитража по спору между двумя компаниями по транзитному контракту.

По сообщению российской компании, "эти действия предпринимаются вопреки приказу апелляционного суда округа Свеа (Швеция) о приостановлении исполнения данного решения".

Ранее "Страна" сообщала, что Газпром сменил владельца своих дочек в Европе, чтобы избежать их ареста - Нафтогаз.

Также руководство Нафтогаза уже получило $21 млн премии за решение по Газпрому, которое суд "заморозил".