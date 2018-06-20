В Киеве во вторник, 19 июня, из-за повреждения водопроводной сети временно отключено водоснабжение на 18 улицах. Об этом говорится в сообщении "Киевводоканала" в Facebook.

"По состоянию на 15:00 19-го июня аварийные бригады Киевводоканала работают над локализацией и ликвидацией 52-х повреждений сетей холодного водоснабжения, которые были зафиксированы Главной диспетчерской", - отмечается в сообщении.

Временно отсутствует водоснабжение по адресам:

ул. Дарвина, 1, 4 (ж/б), 2;

ул. Крутой спуск, 3, 5;

ул. Круглоуниверситетская, 2/1;

просп. Голосеевский, 91;

ул. Потехина, 2, 4, 6;

просп. Лобановского, 134-А, 138, 140;

ул. Корчака, 40-52, 39-51;

ул. Северно-Сырецкая, 1-3;

ул. Цедика, 9, 11, 11/6;

просп. Героев Сталинграда, 19, 19-А;

просп. Ватутина, 11;

ул. Мурманская, 27;

ул. Гната Юры, 1, 3-А;

ул. Р. Роллана, 13-Б, 13-В;

ул. Доброхотова, 1-Б;

ул. Дымерская, 25-40;

ул. Юношеская, 29-40;

ул. Клавдиевская, 2-10.

Фото: facebook.com/vodokanal

Как сообщала "Страна", в Киеве должникам начали перекрывать канализацию в квартирах. Первыми "опечатали" жителей Троещины.

Ранее в Киеве машина зависла колесом над метровой ямой, вымытой после прорыва трубы.

Мы писали, что в Киеве из-за порыва трубопровода сорвало асфальт на Оболони.