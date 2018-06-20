В Киеве во вторник, 19 июня, из-за повреждения водопроводной сети временно отключено водоснабжение на 18 улицах. Об этом говорится в сообщении "Киевводоканала" в Facebook.

"По состоянию на 15:00 19-го июня аварийные бригады Киевводоканала работают над локализацией и ликвидацией 52-х повреждений сетей холодного водоснабжения, которые были зафиксированы Главной диспетчерской", - отмечается в сообщении.

Временно отсутствует водоснабжение по адресам: 

  • ул. Дарвина, 1, 4 (ж/б), 2;
  • ул. Крутой спуск, 3, 5;
  • ул. Круглоуниверситетская, 2/1;
  • просп. Голосеевский, 91;
  • ул. Потехина, 2, 4, 6;
  • просп. Лобановского, 134-А, 138, 140;
  • ул. Корчака, 40-52, 39-51;
  • ул. Северно-Сырецкая, 1-3;
  • ул. Цедика, 9, 11, 11/6;
  • просп. Героев Сталинграда, 19, 19-А;
  • просп. Ватутина, 11;
  • ул. Мурманская, 27;
  • ул. Гната Юры, 1, 3-А;
  • ул. Р. Роллана, 13-Б, 13-В;
  • ул. Доброхотова, 1-Б;
  • ул. Дымерская, 25-40;
  • ул. Юношеская, 29-40;
  • ул. Клавдиевская, 2-10.

Фото: facebook.com/vodokanal

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