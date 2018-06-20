В Киеве из-за повреждений труб без воды сидели почти на двух десятках улиц
В Киеве во вторник, 19 июня, из-за повреждения водопроводной сети временно отключено водоснабжение на 18 улицах. Об этом говорится в сообщении "Киевводоканала" в Facebook.
"По состоянию на 15:00 19-го июня аварийные бригады Киевводоканала работают над локализацией и ликвидацией 52-х повреждений сетей холодного водоснабжения, которые были зафиксированы Главной диспетчерской", - отмечается в сообщении.
Временно отсутствует водоснабжение по адресам:
- ул. Дарвина, 1, 4 (ж/б), 2;
- ул. Крутой спуск, 3, 5;
- ул. Круглоуниверситетская, 2/1;
- просп. Голосеевский, 91;
- ул. Потехина, 2, 4, 6;
- просп. Лобановского, 134-А, 138, 140;
- ул. Корчака, 40-52, 39-51;
- ул. Северно-Сырецкая, 1-3;
- ул. Цедика, 9, 11, 11/6;
- просп. Героев Сталинграда, 19, 19-А;
- просп. Ватутина, 11;
- ул. Мурманская, 27;
- ул. Гната Юры, 1, 3-А;
- ул. Р. Роллана, 13-Б, 13-В;
- ул. Доброхотова, 1-Б;
- ул. Дымерская, 25-40;
- ул. Юношеская, 29-40;
- ул. Клавдиевская, 2-10.
Фото: facebook.com/vodokanal
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