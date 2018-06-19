Сегодня, 19 июня суд Киева отложил рассмотрение дела по покушению на убийство Адама Осмаева и его жены Амины Окуевой.

Об этом сообщил корреспондент "Страны" из зала Подольского суда.

Суд отложил рассмотрение дела на 6 июля на 15.30.

Сегодня суд планировал определить порядок исследования материалов. Однако, прокуратура "пошла конем" и хотела допросить потерпевшего Адама Осмаева, заявив довольно нестандартный порядок исследования - сначала допрос потерпевших, а не изучение письменных материалов, как делают обычно.

Однако, адвокат подозреваемого "Динго" добился переноса слушания. На нем, кстати, будут присутствовать представители средств массовой информации.

Ранее "Страна" сообщала, что прокуратура убрала упоминание о российском следе в обвинении по покушению на Осмаева и Окуеву.

Также попытка ликвидации или "самострел" от должников. Итоги дела о покушении на Осмаева и Окуеву. Год спустя.