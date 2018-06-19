Появилась информация о месте, где будет проходить церемония прощания c украинским поэтом-шестидесятником, первым председателем Народного Руха, драматургом, сценаристом и общественным деятелем Иваном Драчом.

"21 июня состоится церемония прощания с Иваном Федоровичем. 10.00 в Владимирском соборе", - написал Иван Степурин.

Фото: facebook.com

Как сообщала "Страна", согласно завещанию самого поэта, он будет похоронен в родном селе Тележинцы в Киевской области. Местом его могилы станет территория около могилы его покойного сына Максима.

Известный поэт и политик был в фаворе и при Советской власти, и в современной Украине. Он выступал за нейтральный статус страны, жалел, что она стала мировым аутсайдером и называл "Кобзарь" украинской Торой.