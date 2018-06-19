Сборная России разгромила Египет и первой вышла из группы ЧМ-2018
Во вторник, 19 июня футболисты сборной России оформили выход команды в 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2018.
Подопечные Станислава Черчесова, в своем втором поединке на Мундиале, разгромили сборную Египта 3:1.
Обе команды резво начали матч, но россияне быстро завладели инициативой и начали регулярные забросы мяча, чаще с левого фланга, в штрафную "фараонов".
Египтяне отвечали атаками по правому флангу, через вышедшего в стартовом составе Мохаммеда Салаха. Тем не менее, первый тайм окончился без забитых голов.
Первый мяч зрители увидели через 2 минуты после перерыва.
После удара-прострела Романа Зобнина египетский капитан Фатхи, в борьбе с Артемом Дзюбой, своим коленом срезал мяч точно в угол ворот Эль-Шенави.
На 56-й минуте Денис Черышев удвоил счет на табло.
Самедов нашел Фернандеса, тот развернулся в правой части штрафной Египта и точно отдал на своего партнера. И Денис точным ударом вогнал мяч в сетку ворот.
Еще через 4 минуты Артем Дзюба в борьбе с египетской защитой после паса из глубины довел счет до разгромного. Несмотря на 3:0 Египет продолжил пытаться забить и был вознагражден на 74-й минуте.
Еще одно пенальти благодаря новинке этого ЧМ-2018 - видеоповторам. И еще один гол. Удар с 11-метров уверенно исполнил Мохаммед Салах.
Концовка матча прошла в египетских атаках, однако подопечные Станислава Черчесова сумели довести матч до победы.
Россия первой из команд ЧМ-2018 выходит в следующий круг борьбы за титул.
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