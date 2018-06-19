Фанаты убитого в США 20-летнего рэпера Джасея Дуэйна Онфроя, более известного как XXXTentacion, назвали в Twitter возможного убийцу артиста.

Исполнителя мог застрелить рэпер Soldier Kidd. Известно, что на рэпера напали двое чернокожих мужчин в капюшонах. На лице у стрелявшего была красная маска.

Фото: twitter.com

Непосредственно перед убийством и после него Soldier Kidd и его друг, Soldier JoJo, выкладывали фотографии с красной маской, а за десять минут до атаки один из них опубликовал короткое видео с пистолетом из забегаловки по соседству с мотосалоном, возле которого убили рэпера. Более того, Soldier Kidd в мае выпустил диск с названием XXX, на обложке которого был череп.

Сейчас американские правоохранители разыскивают двух темнокожих мужчин, напавших на 20-летнего рэпера. Тем, кто сообщит ценные сведения, связанные с преступлением, обещают награду 3000 долларов

Рэпера ранили в 60 километрах от Майами, в Дирфилд-Бич, когда исполнитель выходил из салона, где собирался купить мотоцикл. Оба нападавших были одеты в толстовки и передвигались на чёрном тонированном внедорожнике.

Как сообщала Страна, после XXXTentacion, в США застрелили второго рэпера за день. Американский рэпер Джимми Вопо был расстрелян в городе Питтсбург, штат Пенсильвания. Об этом сообщает CBS Pittsburgh со ссылкой на местную полицию.

Ранее "Страна" писала, что о на Барбадосе застрелили двоюродного брата Рианны после того, как он отпраздновал с ней Рождество.