Известный российский комментатор Василий Уткин не будет комментировать матчи чемпионата мира по футболу 2018 года на Первом канале.

Об этом он сам рассказал в видео, опубликованном на YouTube.

"Действительно, обстоятельства сложились таким образом, что я больше не буду комментировать матчи чемпионата мира по футболу на Первом канале", - заявил Уткин, но не назвал причину разрыва сотрудничества.

"Мы расстаемся с Первым каналом со взаимным уважением и - с моей стороны - с благодарностью. Вы, конечно, хотите знать, почему так получилось. Вы должны уважать мое право - я не хочу об этом говорить. Прошу уважать мое право на частную жизнь", - резюмировал он.

Видео: youtube.com

На Первом канале Уткин уже успел 15 июня прокомментировать матч Португалия -Испания, закончившийся со счетом 3:3. Кроме того, Василий Уткин вместе с тренером Леонидом Слуцким должен был 18 июня комментировать матч Англия -Тунис (2:1), но вместо него эфир провел Виктор Гусев.

Издание Палач. click or die сообщило, что "все накрылось еще до второго тура группового этапа: есть информация, что по одному звонку Василия сняли с последующих эфиров на чемпионате мира". 

Возможно, виноват пост о Навальном в Телеграм-канале комментатора. Возможно, спохватились люди из "Газпром-медиа" (с которыми у комментатора ранее были конфликты - Прим. Ред.), пишет издание.

Ранее "Страна" сообщала, что форвард Арсенала обозвал популярного российского телекомментатора Василия Уткина жалким человеком.

Также знаменитый комментатор обозвал идиотами всех подписавших петицию за роспуск сборной России по футболу.

Подписывайся на рассылку новостей Страны в Viber. Узнавай первым самые важные и интересные новости!