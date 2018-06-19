Известный российский комментатор Василий Уткин не будет комментировать матчи чемпионата мира по футболу 2018 года на Первом канале.

Об этом он сам рассказал в видео, опубликованном на YouTube.

"Действительно, обстоятельства сложились таким образом, что я больше не буду комментировать матчи чемпионата мира по футболу на Первом канале", - заявил Уткин, но не назвал причину разрыва сотрудничества.

"Мы расстаемся с Первым каналом со взаимным уважением и - с моей стороны - с благодарностью. Вы, конечно, хотите знать, почему так получилось. Вы должны уважать мое право - я не хочу об этом говорить. Прошу уважать мое право на частную жизнь", - резюмировал он.

Видео: youtube.com

На Первом канале Уткин уже успел 15 июня прокомментировать матч Португалия -Испания, закончившийся со счетом 3:3. Кроме того, Василий Уткин вместе с тренером Леонидом Слуцким должен был 18 июня комментировать матч Англия -Тунис (2:1), но вместо него эфир провел Виктор Гусев.

Издание Палач. click or die сообщило, что "все накрылось еще до второго тура группового этапа: есть информация, что по одному звонку Василия сняли с последующих эфиров на чемпионате мира".

Возможно, виноват пост о Навальном в Телеграм-канале комментатора. Возможно, спохватились люди из "Газпром-медиа" (с которыми у комментатора ранее были конфликты - Прим. Ред.), пишет издание.

Ранее "Страна" сообщала, что форвард Арсенала обозвал популярного российского телекомментатора Василия Уткина жалким человеком.

Также знаменитый комментатор обозвал идиотами всех подписавших петицию за роспуск сборной России по футболу.