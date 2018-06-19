Германия и Франция предлагают с 2021 года формировать отдельный бюджет еврозоны, специальная двухсторонняя рабочая группа к декабрю 2018 года подготовит и внесет на саммит ЕС конкретные предложения, сказано в совместном заявлении двух стран, передает Интерфакс.

"Мы предлагаем, начиная с 2021 года, в рамках Европейского союза формировать бюджет еврозоны, чтобы стимулировать конкурентоспособность, сближение и стабилизацию в еврозоне", - сказано в заявлении, которое во вторник приняли канцлер Ангела Меркель и президент Эмманюэль Макрон.

Согласно документу, Германия и Франция создадут соответствующую рабочую группу, которая до саммита ЕС в декабре 2018 года представит конкретные предложения.

По мнению лидеров обеих стран, бюджет должен формироваться из взносов стран-участников объединения, а также из бюджета ЕС.

"Бюджет еврозоны следует определять на несколько лет... Из него могут финансироваться новые инвестиции, и он может заменять национальные выплаты", - сказано в заявлении.

Как сообщала "Страна", ранее Меркель поддержала создание в ЕС армии быстрого реагирования и валютного фонда

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