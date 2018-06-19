Экс-губернатора Донецкой области включили в состав комиссии по аудиту НАБУ
Экс-губернатор Донецкой области Павел Жебривский включен в состав комиссии по внешнему контролю по проведению независимой оценки эффективности деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).
Об этом говорится в соответствующем указе президента, обнародованном на сайте главы украинского государства вечером во вторник, сообщает пресс-служба главы государства.
"Определить в состав комиссии внешнего контроля по проведению независимой оценки (аудита) эффективности деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины Жебривского Павла Ивановича", – говорится в документе.
Как отмечается, данный указ вступил в силу после его обнародования.
В свою очередь, Жебривский поблагодарил Порошенка за новую должность.
"Приложу максимум усилий, чтобы добросовестно и достойно выполнять возложенные на меня обязанности и оправдать ожидания общества на очистку власти и преодоления коррупции", –написал он вечером во вторник на своей странице в Facebook.
Он отметил, что на новой должности планирует помочь сделать НАБУ "максимально прозрачным и эффективным".
"Оценку деятельности НАБУ обязуюсь проводить беспристрастно, справедливо, безотносительно к политическим предпочтениям и подтекстов", – заверил Жебривский.
Фото: facebook.com/zhebrivskyi
Ранее "Страна" сообщала, что Жебривский еще раз встретится с Порошенко для новой должности.
Также Порошенко наградил орденом и уволил главу Донецкой ВГА Жебривского.