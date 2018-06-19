Президент США Дональд Трамп заявил во вторник во время выступления в Вашингтоне, что вскоре будет добиваться мер, которые сократили бы объемы американской помощи тем странам, которые, по мнению американского лидера, способствуют переправке нелегальных иммигрантов в США.

"Когда страны плохо обращаются с нами, отправляя к нам людей, не лучших, то мы не собираемся больше предоставлять помощи этим странам", - приводит слова президента телеканал CNN.

При этом он упомянул, что Мексика "ничего" не делает для того, чтобы положить конец бесконтрольному потоку иммигрантов через свою территорию в США.

"Мексика ничего не делает для нас. Вы слышите это: они ничего не делают для нас. Они могли бы остановить это (незаконную миграцию - Прим. ред)", - отметил Трамп.

Также он обвинил СМИ в том, что они оказывают поддержку лицам, занимающимся переправкой нелегалов в США.

Кроме этого, Трамп заявил, что выступает против разлучения родителей-иммигрантов и их детей на южной границе США. Однако при проведении следственных мероприятий в отношении родителей за незаконное пересечение границы "вам приходится забирать детей", добавил президент.

Как сообщала "Страна", ранее Мексика ввела ответніе пошлины на товары из США на свиные ножки, виски, сыр и сталь.

Известно, что мексиканские пошлины могут обойтись США примерно в $3 миллиарда.

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