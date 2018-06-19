Украине сейчас важно быстро одобрить президентский законопроект для формального создания Антикоррупционного суда и восстановить норму о рассмотрении им всех дел в его юрисдикции, включая апелляции на решения судов первой инстанции по делам, которые уже сейчас рассматриваются.

Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард в проведенном накануне разговоре с президентом Украины Петром Порошенко, пишет сайт МВФ.

"Принятие закона о Высшем антикоррупционном суде (ВАКС) является значимым шагом в борьбе с коррупцией, теперь важно оперативно учредить новый судебный орган и восстановить норму о его полномочиях", - отметила Лагард.

Он заявила, что стороны достигли согласия в том, что сейчас крайне важным является безотлагательное принятие парламентом дополнительного закона, поданного президентом, который позволит непосредственно сформировать суд.

"Не менее важным является восстановление поддержанных в первом чтении норм относительно рассмотрения Высшим антикоррупционным судом всех дел в своей юрисдикции, включая все новые апелляции на соответствующие решения судов первой инстанции", - приведены ее слова в релизе Фонда во вторник.

Глава МВФ также отметила достижение договоренности с главой государства о продолжении тесного сотрудничества, в том числе с правительством, для своевременного выполнения этих, а также других предусловий, прежде всего, касающихся цен на газ и соблюдения предельного дефицита госбюджета.

"Это является критически важным для завершения текущего пересмотра поддерживаемой МВФ программы", – подчеркнула Лагард, дав понять, что повышение цен на газ для населения и отказ от увеличения бюджетных расходов (в том числе и на соцвыплаты) является критически важными для продолжения программы кредитования.

Фото: imf.org

Ранее "Страна" сообщала, что Рада не смогла дать старт созданию Антикоррупционного суда.

Также закон об Антикоррупционном суде опубликуют в газете Голос Украины 13 июня.