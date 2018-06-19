Определен статус и урегулированы механизмы охраны объектов всемирного культурного наследия. Соответствующий Закон "О внесении изменений в Закон "Об охране культурного наследия» относительно сохранения памятников культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия ЮНЕСКО " (доработанный законопроект № 1553) ВР приняла на заседании сегодня, 19 июня.

Так, объект всемирного наследия имеет правовой статус памятника национального значения и охраняется с помощью всех механизмов, предусмотренных этим Законом. В то же время, существуют определенные особенности охраны объектов всемирного наследия, вытекающие из Конвенции об охране всемирного культурного наследия и природного наследия.

Ко второму чтению было подано 103 предложения, из них 87 были учтены полностью или частично, 16 - отклонено. Большинство предложений и поправок учтено в редакции профильного комитета.

Некоторые положения оформлено в виде отдельного раздела "Особенности охраны объектов всемирного наследия.

В частности, для каждого памятника, внесенного в Список всемирного наследия, будет создан индивидуальный орган управления. Одной из основных задач такого органа является разработка плана управления памятником и реализация соответствующих мероприятий. Орган управления также наделяется полномочиями по согласованию работ на памятнике всемирного наследия, его территории и буферной зоне.

Контролировать деятельность органа управления и состояние сохранности памятника будут наблюдательные советы, в состав которых войдут, в частности, ведущие ученые и специалисты в сфере сохранения культурного наследия.

Кроме того, урегулирован порядок согласования строительства. В частности, о намерениях начать в пределах памятников всемирного наследия новое строительство орган управления памятником сообщает в Комитет всемирного наследия. Рекомендации Комитета учитываются при принятии решений о возможности проведения таких работ.

Законом запрещена любая деятельность юридических или физических лиц, которая создает угрозу объекту культурного наследия, выдающейся универсальной ценности объекта всемирного наследия или нарушает законодательство в сфере охраны культурного наследия.

Также установлена обязанность центральных органов исполнительной власти в сфере охраны культурного наследия подавать ежегодный отчет Кабмину и Комитету всемирного наследия ЮНЕСКО о состоянии сохранения объектов всемирного наследия, выполнении Конвенции и решений Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО.

Кроме того, запрещено размещение рекламы на объектах всемирного наследия. Такое размещение рекламы в буферных зонах объектов всемирного наследия осуществляется на основании разрешения центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере охраны культурного наследия. Этот орган определит требования по размещению такой рекламы.

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