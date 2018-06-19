Народные депутаты дополнили терминологический аппарат Закона "О культуре" термином "креативные индустрии".

Соответствующий Закон "О внесении изменений в Закон "О культуре" (проект № 6738) ВР приняла на заседании сегодня, 19 июня, пишет "Лига".

Так, креативные индустрии - это перечень видов экономической деятельности, имеющих потенциал к созданию добавленной стоимости и рабочих мест через культурное (художественное) и (или) креативное выражение, а их продукты и услуги являются следствием индивидуального творчества, навыков и таланта.

Также среди приоритетов государственной политики в сфере культуры определены охрана, поощрение и поддержка культурного разнообразия как одного из важнейших факторов устойчивого развития.

Ранее "Страна" сообщала о ТОП-25 вымирающих профессий, в которых роботы заменят людей.

Также у Гройсмана назвали приоритеты в украинском экспорте, которые будут финансировать.