Лицам, которые обеспечивают государственный суверенитет Украины в Донбассе, предоставлено право на социальные гарантии, предусмотренные для участников АТО.

Соответствующий Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с принятием Закона Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" (проект № 8293) принят на заседании Верховной Рады 19 июня.

Документом внесены изменения в ряд законов Украины, реализация которых обеспечит комплексное урегулирование вопросов социальной защиты граждан, участвующих в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и удержанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, и других вопросов, связанных с осуществлением указанных мероприятий.

Закон принят с технико-юридическими правками.

Также сохранены существующие льготы по уплате военного сбора с доходов в виде денежного обеспечения сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих и других лиц, участвующих уже не в антитеррористической операции, а в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях.

Соответствующие законы "О внесении изменений в раздел ХХ "Переходные положения" Налогового кодекса" (проект № 8349) и "О внесении изменения в пункт 41 раздела ХХ "Заключительные и переходные положения" Таможенного кодекса" (проект № 8350) ВР приняла на заседании 19 июня, передает Лига.

Сохранены льготы по налогообложению НДС операций по ввозу и поставке на таможенной территории Украины ряда специальных средств индивидуальной защиты военных (бронежилеты, шлемы), лекарственных средств и медицинских изделий, продукции оборонного назначения на период осуществления указанных мероприятий путем проведения операции Объединенных сил.

Также распространены на период проведения вышеуказанных мероприятий льготы по уплате ввозной пошлины, которые применялись на период проведения АТО.

Кроме того, урегулировано применение законодательных норм, в которые внесены дополнения, в период с начала осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях и до вступления в силу внесенных в кодексы изменений.

В связи с этим, в Налоговом и Таможенном кодексах предусмотрены переходные нормы, которыми закрепляется, что внесенные изменения применяются, в том числе к налоговым периодам, начиная с 1 мая 2018 года.

Напомним, что профильный комитет рекомендовал ВР принять соответствующие законопроекты за основу и в целом.

Напомним, 30 апреля 2018 года началась операция Объединенных сил по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях.

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