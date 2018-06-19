Сегодня, 19 июня депутаты поддержали в первом чтении законопроект, который увеличивает штрафы за нарушение законодательства об охране культурного наследия.

Документ № 8202 принят за основу на утреннем заседании Верховной Рады, пишет "Лига".

Проектом, в частности, предусматривается установить админответственность за ущерб не только памятникам, но и недавно выявленным объектам культурного наследия и их частям.

Так, согласно проекту, за умышленное незаключение охранного договора или нарушение предусмотренного охранным договором режима использования памятника, недавно выявленного объекта культурного наследия предусматривается штраф в размере от 500 до 1000 НМДГ для физлиц (от 8,5 до 17 тыс. грн), и для должностных лиц - от 150 до 300 НМДГ (от 2550 до 5100 грн).

За несоблюдение требований Закона об охране культурного наследия, невыполнение предписаний органов охраны культурного наследия, требований охранных договоров, а также доведение объектов культурного наследия до состояние разрушения, - штраф от 5000 до 15000 НМДГ (от 85 до 255 тыс. грн).

Проведение любых работ на памятнике, недавно обнаруженном объекте культурного наследия, их территории, охраняемой археологической территории, охранных зонах, исторических ареалах населенных мест без согласования и разрешения соответствующего органа, - штраф для должностных лиц в размере от 5000 до 15000 НМДГ (от 85 до 255 тыс. грн), на физлиц - от 1000 до 3000 НМДГ (от 17 до 51 тыс. грн).

Уклонение от передачи в установленном порядке найденных во время археологических разведок, раскопок движущихся предметов, связанных с неподвижными объектами культурного наследия, на постоянное хранение в музеи - штраф 500 до 1000 НМДГ для физических лиц (от 8,5 до 17 тыс. грн) и для должностных лиц - от 150 до 300 НМДГ (от 2550 до 5100 грн).

Размещение наружной рекламы, вывесок, информационных табличек на памятниках, недавно выявленных объектах культурного наследия, их территории и в зонах охраны, без письменного разрешения местного органа охраны культурного наследия, - штраф 500 до 1000 НМДГ для физических лиц (от 8,5 до 17 тыс. грн) и для должностных лиц - от 150 до 300 НМДГ (от 2550 до 5100 грн) и т.д.

Также проектом устанавливаются основные принципы процедуры принудительного выкупа объектов культурного наследия, если владельцы своими действиями или бездействием способствуют их уничтожению.

Кроме того, устанавливается уголовная ответственность за доведение объекта культурного наследия до его повреждения или уничтожения.

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