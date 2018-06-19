Депутаты намерены установить правовые основы деятельности кинокомисий и согласовать ряд вопросов в связи с принятием Закона "О государственной поддержке кинематографии в Украине".

Соответствующий законопроект № 8251 "О внесении изменений в некоторые законы в связи с вступлением в силу Закона О государственной поддержке кинематографии в Украине" Рада приняла за основу на заседании сегодня, 19 июня.

В частности, предлагается установить, что кинокомиссии могут образовываться и действовать при сельских, поселковых, городских советах, их исполнительных органах с целью предоставления организационной, консультационной и иной не запрещенной законом помощи.

Также предлагается предоставить органам местного самоуправления возможность:

в пределах своих бюджетов устанавливать собственные программы поддержки кинематографии в регионе;

устанавливать приоритеты для стимулирования деятельности таких киностудий, так и запреты на изменение профиля деятельности в результате приватизации.

Кроме того, планируется разрешить местным советам образовывать местные фонды финансовой поддержки кинематографии.

Соответствующие изменения предлагается внести в законы "О кинематографии", "О государственной поддержке кинематографии в Украине", "О местном самоуправлении в Украине". Соответственно также утратят силу некоторые законы, в частности, Закон "Об Общегосударственной программе развития национальной киноиндустрии на 2003-2007 годы".

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