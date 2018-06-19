Ученые провели ряд исследований и еще в прошлом веке пришли к выводу, что гомосексуальность не является болезнью.

Об этом заявила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

"Сегодня мы имеем разрушать мифы и стереотипы, которые уже давно были опровергнуты наукой. Например, что гомосексуальность - это болезнь. В первой половине 20-го века гомосексуальность считалась психическим расстройством, который лечили. Часто очень жестокими и унизительными методами, как электрическая шоковая терапия и принудительные свидания с женщинами. Излишне говорить, что это оказались совершенно неэффективными", - написала она.

Он добавила, что во второй половине прошлого века ученые провели ряд исследований и пришли к выводу, что гомосексуальность не является болезнью. "Гомосексуальное поведение встречается у 1500 видов животных - от насекомых до млекопитающих, а сексуальная ориентация человека формируется не за ее образ жизни, окружение или характер, а еще до ее рождения", - отметила она.

В 1992 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально вычеркнула гомосексуальность из международной классификации болезней (МКБ-10).

"Не позволяйте стереотипам формировать наше мнение там, где все объясняет наука", - отмечает Супрун.

Она призывает осознать то, что социум не может повлиять на сексуальную ориентацию. Однако он точно может обеспечивать людям права и возможности независимо от нее, считает и.о. министра здравоохранения.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

Ранее "Страна" сообщала, что у Порошенко с сайта удалили петицию о запрете пропаганды гомосексуализма.

Также в Германии власти разрешили выбирать ребенку третий пол.