Синоптик Наталья Диденко дала прогноз погоды на ближайшие часы и по синоптическим картам предсказала, что в Киеве все-так будут осадки 19 и 20 июня.

Она показала маленький грозовой остров над Киевом.

Фото: facebook.com/

А потом его же в масштабе всей Украины сообщила, что такой едва заметный кусочек облачности может давать хороший локальный дождь.

Фото: facebook.com/

Напомним, что ранее "Страна" публиковала прогноз погоды на неделю в Киеве, с 18 по 25 июня, где также писала о похолодании на выходных.

Как сообщала "Страна", в среду, 20 июня, в Украине будет по-прежнему теплая погода. Средняя температура ожидается в пределах +27...+ 34 (в южных областях). Согласно народному прогнозу, 20 июня - день Святого Федота. Если на Федота пройдет дождь, будет плохой урожай ржи. Гром 20 июня - на долгую непогоду.