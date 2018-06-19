Внефракционный нардеп Евгений Мураев подал исковое заявление в Кассационный административный Суд в составе Верховного Суда с требованием заставить президента Украины выполнять все конституционные обязанности.

Об этом Мураев сообщил в Facebook.

Он пишет, что ряд своих обязанностей президент Порошенко не выполняет. "Речь идет о неподписании ряда законов, первым из которых является закон "О внесении изменений в Закон Украины "О банках и банковской деятельности". Он гарантирует стопроцентный возврат вкладов физических лиц в государственных банках. Причем любопытно, что законопроект был внесен на рассмотрение Президентом Украины как неотложный, проголосован и еще 22 декабря 2016 г. направлен на подпись. Однако до сих пор не подписан, сведения о применении к нему право вето также отсутствуют", - пишет Мураев.

Он отмечает, что Конституция Украины четко определяет сроки, предоставленные президенту для подписания закона или возврата его в Верховную Раду Украины с предложениями. "Если не вернул – закон считается одобренным. То есть, он должен был быть опубликован в начале 2017 года и вкладчики государственных банков имели законные ожидания, что закон начнет действовать и защищать их права", - сообщает нардеп.

Он считает, что Порошенко тянет с этим документом из-за своей жадности. "Личное заведение Порошенко, Международный инвестиционный банк, находится в активном росте, каждый год войны увеличивая прибыль в 2-3 раза. В этом месяце уставной фонд в очередной раз подрос. Следовательно, банк рвется в лидеры рынка, основательно зачищенного Гонтаревой. Так зачем же включать естественные законы перетока капитала, когда значительная часть физических (а, главное, юридических) лиц понесут деньги в госбанки, где есть гарантия? В текущей ситуации, когда никто ни за что не отвечает, люди надеются, что хотя бы свой банк президент не обанкротит. Поэтому все деньги должен получить МИБ", - отмечает нардеп.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" сообщала, что Мураев подал в ГПУ "ответное" заявление на Пашинского за дачу ложных показаний.

Также нардеп Мураев извинился за украинскую власть перед Сенцовым и другими политзаключенными. Видео.