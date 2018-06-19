Вечером 19 июня береговая охрана ФСБ РФ в Азовском море вблизи Бердянска задержала турецкий балкер ATA.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook журналист Андрей Клименко.

"Мониторинговая группа "Майдана иностранных дел", "Института Черноморских Стратегических Исследований" и www.blackseanews.net сообщает: 19.06.18 в 17:30 на расстоянии 15 морских миль (27 км) к юго-востоку от Бердянской косы задержан турецкий балкер ATA под флагом господами грузоподъемностью почти 20 000 тонн. (IMO: 9521899), судно идет из Мариуполя в Дилишкелесы (Турция). Координаты 46°25'53" N 36°57'11" E. Этот балкер задерживается за месяц уже в 4-й раз", - написал журналист.

Фото: facebook.com

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