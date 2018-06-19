Курс доллара не остановить. 19 июня он прибавил на межбанке еще 4 копейки, и остановился на финише торгов на уровне 26,43-26,46, сообщил UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Вроде бы не самое серьезное подорожание, но, во-первых, за последние 4 дня оно в общем составило уже 36 копеек, а, во-вторых, - на сегодняшних торгах котировки вплотную подбирались к очередной психологической отметке - 26,50: по словам директора департамента казначейства Пиреус Банка Игоря Якобчука, до появления продавцов утром безналичные цены достигали 26,49.

Курсовой откат организовал Нацбанк, который вышел усмирять валютный рынок: продал порядка $10 млн. по 26,46.

По слухам, в первую очередь НБУ отгружал валюту Ощадбанку, который, по словам казначеев, активно закупался долларом. Говорят, что не на свои нужды, а под одного из крупных клиентов - НАК "Нафтогаз". Как известно, тот начал летом активно наполнять свои ПХГ, потому нуждается в валюте под импортные проплаты.

В непривычной для себя роли покупателя доллара с утра был ПУМБ, клиенты которого (группа СКМ), как считают финансисты, могли нуждаться валюте - под выплаты по еврооблигациям в рамках реструктуризаций. Хотя, как только Нацбанк пошел распродавать свои валютные резервы, ПУМБ стал торговать с привычной позиции - валютного продавца.

Самой же мощной движущей силой сегодняшних торгов стали банки с иностранным капиталом. Крупными скупщиками доллара назвали Ситибанк и ING Bank. Они вовсю работали под иностранцев, которые сейчас сбрасывают гривневые гособлигации Минфина, и конвертируют полученное в доллар. По одной версии, нерезиденты побежали с нашего долгового рынка, получив инсайдерскую информацию о дальнейшем курсовом движении, по другой - просто решили подстраховаться после нескольких дней девальвации гривны и получения нелицеприятного отчета Нацбанка о распродаже своих резервов. Они делают простой вывод: если чиновники вынуждены активно поддерживать рынок, значит будет новая девальвация гривны, в которой не заинтересованы иностранцы.

"Психологический настрой рынка "на повышение" возник после вчерашнего роста курса доллара и публикации данных НБУ о продаже на межбанке на прошлой неделе. После 6-недельного перерыва, регулятор продал в форме интервенций $24 млн", - отметил Олег Куринной.

Хотя большинство финансистов говорили обо всех причинах в совокупности.

"Воедино сплелись все три важных фактора, которые в совокупности вылились в текущее курсовое движение. Важны все составляющие. И пополнение газовых хранилищ, и настроения нерезидентов ", - отметил председатель правления RwS bank Владислав Кравец.

Общий объем валютный торгов во вторник вырос очень сильно: со вчерашних $289,34 млн. до $443,42 млн.

Что дальше

Отката курса доллара финансисты пока не прогнозируют.

"Скорее всего, завтра безналичные торги будут стартовать в рамках 26,40-26,50, после чего участники будут наблюдать за предложением и за поведением Нацбанка, от которого продолжают ждать поддержки ", - спрогнозировал ачальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

А Олег Куринной рассчитывают на торговлю в рамках 26,35-26,45.

При этом финансисты ждут новых гривневых вливаний на счета бизнеса, и уже сейчас понимают, что те будут давить на межбанк.

"Со дня на день должны начаться возмещения НДС, у Госказначейства из-за предстоящих выходных осталось для них не слишком много времени. Как только начнут выплачиваться гривневые средства, мы вряд ли сможем говорить об удешевлении доллара. Будет обратное движение ", - считает Гриненко.

Как сообщала Страна, ранее ситуацию на валютно рынке раскачали банки с иностранным капиталом.

Мы писали, что курс доллара подняли на спекуляциях и могут погнать его вверх ещё дальше.

Ранее курс доллара взлетел из-за газовых закупок Украины.