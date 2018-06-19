Хозяин авто, в котором разорвалась граната, вследствие чего пострадали четверо детей, заявил, что гранату нашел и собирался ее выбросить. Об этом мы писали в статье "Сувенир" АТОшника. Кому предназначалась граната из "Волги" у Академгородка, от детонации которой пострадали дети".

Подозревамый Сергей Михасюк заявил, что на самом деле спрятал гранату, которую якобы нашел ранее в лесу и первоначально хотел оставить себе в качестве "сувенира". Но затем передумал.

"Решил от нее (гранаты - Прим. Ред.) избавиться, утопить в озере. А в машине оставил, потому что уехал в Ровенскую область", - заявил он.

Однако, правоохранительные органы сомневаются в такой версии событий подозреваемого.

"К примеру, если он так хотел, то почему спрятал гранату в коробке из-под чая?", - сообщил "Украинским новостям" источник в полиции.

Он сообщил, что мужчина подозревается в незаконном обращении с оружием, боеприпасами или взрывчаткой, а также в неосторожном тяжком телесном повреждении.

Собеседник отметил, что мужчина осознано признал вину в случившемся, так как понимает, что ответственность за случившееся лежит на нем.

Как сообщала Страна, ранее Аваков заявил, что владелец установил взрывчатку-ловушку и уже задержан.

Мы писали, что появилось видео первых минут после взрыва Волги на Чернобыльской.

Сегодня стало известно, что пострадавшие при взрыве "Волги" дети находятся в стабильном состоянии.