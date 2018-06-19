Сборная Сенегала сумела удержать победный счет в поединке с командой Польши в своем стартовом матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года в Москве.

Последняя встреча стартового тура группового турнира ЧМ-2018 закончилась первой на нынешнем Мундиале победой африканской команды - 2:1 (1:0).

Уже на 38-й минуте матч мяч влетел в ворота польского вратаря Войцеха Щесны после удара рикошета от своего же защитника Тиаго Сионека. На 60-й минуте Сенегал удвоил своё преимущество, после ошибки на выходе Щесны, который не разобрался с пасом Крыковяка, отличился Мбайе Нианг, который провел великолепный поединок!

На 86-й минуте поляки отыграли один мяч усилиями Гжегоша Крыковяка, который исправился за свою ошибку, но этот мяч только подсластил горькую пилюлю.

Польша еще ни разу не проигрывала африканской команде на матчах Кубка мира, но из восьми своих последних встреч на чемпионатах мира, уступила в шести, пропуская в каждом из матчей, а в семи стартовых встречах и вовсе выиграла только один матч и не забив ни одного мяча сразу в пяти.

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