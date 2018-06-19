С 18 июня в Киеве наблюдаются метеорологические условия, способствующие накоплению и содержанию вредных примесей в приземном слое воздуха.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

По данным постов наблюдения ЦГО им. Бориса Срезневского, в течение 18−19 июня уровень загрязнения диоксидом азота достиг 4−5 среднесуточных ПДК (предельно допустимая концентрация) в районах Бессарабской и Демеевской площадей; проспектов Оболонского и Победы; улиц Довженко, Попудренко.

Уровень загрязнения формальдегидом достиг 5−7 среднесуточных ПДК в районах Бессарабской и Демеевской площадей; проспектов Оболонского и Победы; бульвара Леси Украинки и улиц Довженко, Каунасской.

Такие метеорологические условия (антициклональный характер погоды, ночная приземная инверсия,, продержатся в Киеве до 22 июня. Мы писали, что синоптики обещают жару до 34 градусов, местами гроза.

Как сообщала "Страна", в Киеве не рекомендуют купаться на всех пляжах города из-за загрязнения воды.

Мы писали, что из-за ожидающейся грозы киевлянам рекомендуют не смотреть телевизор и выключить мобилки.