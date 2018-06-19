Президент США Дональд Трамп не позвонил по телефону лидеру КНДР Ким Чен Ыну в воскресенье, несмотря на свое обещание.

Об этом во вторник сообщил телеканал CNN со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс.

Источники телеканала в администрации Белого дома не уточнили, по какой причине не состоялся телефонный разговор между двумя лидерами.

15 июня Трамп во время беседы с журналистами заявил, что в воскресенье он собирается позвонить в КНДР, и добавил, что дал Ким Чен Ыну свой личный телефонный номер на случай, если тот решит позвонить ему.

Напомним, саммит Трампа и Ким Чен Ына состоялся 12 июня в Сингапуре. По итогам переговоров они подписали совместный документ, в котором Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.

Ранее "Страна" сообщала, что США надеются, что ядерное разоружение КНДР удастся провести за 2,5 года.

Также после встречи с лидером КНДР Трамп пожелал всему миру спать спокойно.