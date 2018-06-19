Трамп обещал, но не позвонил Ким Чен Ыну в воскресенье
Президент США Дональд Трамп не позвонил по телефону лидеру КНДР Ким Чен Ыну в воскресенье, несмотря на свое обещание.
Об этом во вторник сообщил телеканал CNN со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс.
Источники телеканала в администрации Белого дома не уточнили, по какой причине не состоялся телефонный разговор между двумя лидерами.
15 июня Трамп во время беседы с журналистами заявил, что в воскресенье он собирается позвонить в КНДР, и добавил, что дал Ким Чен Ыну свой личный телефонный номер на случай, если тот решит позвонить ему.
Напомним, саммит Трампа и Ким Чен Ына состоялся 12 июня в Сингапуре. По итогам переговоров они подписали совместный документ, в котором Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.
Ранее "Страна" сообщала, что США надеются, что ядерное разоружение КНДР удастся провести за 2,5 года.
Также после встречи с лидером КНДР Трамп пожелал всему миру спать спокойно.