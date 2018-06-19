Белый дом готовится официально объявить о выходе из Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН). Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленные источники.

Ожидается, что администрация президента США Дональда Трампа объявит об этом решении в 17:00 по местному времени (полночь по Киеву - Прим.Ред.), однако официально ни Госдепартамент, ни постпред США в ООН Ники Хейли не дают комментариев по данному вопросу.

Стоит отметить, что Белый дом неоднократно выступал с критикой в отношении СПЧ ООН. Американские власти, в частности, обвиняли этот орган в предвзятости по отношению к США и Израилю.

Хейли в 2017 году заявляла, что в совет не должны входить государства, где регулярно имеют место случаи нарушения прав человека.

В мае Хейли подвергла критике принятие СПЧ резолюции о создании международной комиссии по расследованию событий в Газе, где с 30 марта в столкновениях с израильскими военными погибли десятки палестинцев.

Дипломат утверждала, что структура всемирной организации выражает озабоченность в связи с правомерными действиями "демократической страны", не уделяя должного внимания нарушениям прав человека в Венесуэле, Иране или Мьянме.

Как сообщала "Страна", Дональд Трамп раскритиковал политику канцлера Германии Ангелы Меркель в отношении беженцев, предупреждая, что жители Германии "обернутся против" ее руководства.

Также мы писали, что на последнем саммите "Большой семерки" G7 Трамп отличился рядом громких заявлений, а СМИ написали, что мировых лидеров поразил грубый тон главы Белого дома.