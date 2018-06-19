Курс гривни на межбанковском валютном рынке во вторник снизился до 26,445 грн/$1 с 26,405 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 26,43-26,46 грн/$1.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день просел до 26,4464 грн/$1 с 26,329 грн/$1. Торговый оборот составил $443,42 млн, тогда как в предыдущий рабочий день - $289,34 млн.

Национальный банк Украины ослабил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару и в рознице, и на 20 июня 2018г назначил цену доллара в 26.446439 грн/$1, что на 12 копеек больше по сравнению с 26.328987 грн /$1 на 19 июня 2018 г.

100 долларов США - 2644.6439

100 ЕВРО - 3050.3323

10 российских рублей - 4.1279

Как сообщала "Страна", курс гривны к доллару снова упал. Ситуацию раскачали банки с иностранным капиталом.

Мы писали, что курс доллара подняли на спекуляциях и могут погнать его вверх ещё дальше.

Ранее на прошлой недели гривня на межбанке Украины потеряла еще 10 копеек к доллару США и теряла 10 копеек каждый рабочий день.