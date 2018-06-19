Со вторника, 19 июня цены на нефть эталонных марок на мировых рынках начали опускаться из-за новой волны напряженности в торговых отношениях США и Китая.

Об этом пишет "Интерфакс".

Августовские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:10 по киевскому времени потеряли в цене $0,57 (0,76%) и торговались на уровне $74,77 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени упали на $1,12 (1,72%) - до $64,73 за баррель.

Президент США Дональд Трамп объявил, что готов пойти на дальнейшую эскалацию торгового спора с КНР и обложить 10-процентными пошлинами импортируемые китайские товары на сумму еще в $200 млрд.

Китайские власти пообещали дать симметричный ответ. При этом аналитики Financial Times полагают, что Пекин может ввести пошлины на импорт американских энергоносителей. США поставляют в Китай примерно столько же топлива, что и в Канаду.

Кроме того, внимание инвесторов сосредоточено на предстоящей в конце этой неделе заседаниям ОПЕК и ОПЕК+. Ожидается, что нефтедобывающие страны договорятся об увеличении производства, однако пока не ясно, насколько.

"Похоже, на пятничной встрече ОПЕК+ возникнет конфликт. По заявлениям Эквадора, Саудовская Аравия и Россия будут предлагать увеличить добычу нефти на 1,5 млн баррелей в сутки, в соответствии с позицией России, - сообщается в отчете аналитиков Commerzbank. - Однако предложение вряд ли получит большинство голосов. Представитель Ирана в ОПЕК вчера заявил, что его страна заблокирует любые попытки увеличить добычу".

Ранее "Страна" сообщала, что цены на нефть вновь растут. Brent уже по $74,68 за баррель.

Также в четверг на торгах европейская нефть подешевела, а американская - подорожала